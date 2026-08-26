Uma mulher foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 5 mil por danos morais após recusar a contratação de uma cuidadora de idosos por causa da aparência física dela. A cuidadora havia sido indicada para trabalhar aos fins de semana nos cuidados de uma idosa de 95 anos, no Setor Marista, em Goiânia. Segundo os documentos do processo, a contratante afirmou que a cuidadora “parecia ser gordinha” e que, por isso, preferia não contratá-la para evitar possíveis problemas durante o trabalho.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa da mulher condenada. O espaço segue em aberto.\nO caso aconteceu em Goiânia, em 2025. A negociação aconteceu pelo WhatsApp, mas a contratação não foi concluída depois que a responsável pela vaga viu uma foto da candidata.\nEm uma das mensagens, a mulher escreveu que havia percebido, pela foto, que a candidata era “gordinha” e que preferia ser direta antes que pudesse ocorrer algum “desentendimento durante a diária”.