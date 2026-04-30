Uma mulher identificada como Valdineide Moreira Santos foi encontrada morta com ferimentos na cabeça na zona rural de Orizona, no sudeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), o principal suspeito é o ex-companheiro, de 23 anos, da vítima, que foi preso nesta quinta-feira (30) e confessou o crime. As investigações apontam que Valdineide, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais, aguardava uma carona de seu chefe para voltar para casa após notar que os pneus de sua moto haviam sido furados. Enquanto aguardava o transporte, ela foi surpreendida pelo ex-companheiro.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito, pois o nome dele não foi divulgado.\nEm entrevista ao repórter Vinicius Moraes do g1 Goiás, o delegado responsável pelo caso, Kennet Carvalho, contou que o casal ficou junto durante 11 meses e terminou o relacionamento em dezembro. Carvalho ressaltou que, desde então, a vítima recebia ameaças do ex, mas que ela nunca formalizou a denúncia.