Pescadores encontraram com vida, na manhã desta terça-feira (26), a mulher que estava desaparecida no mar, em Ilhabela, no litoral de São Paulo, desde domingo (24). Pai e filho que trabalhavam na pesca de camarão acionaram o resgate dos bombeiros.\nBruna Damaris Sant'anna da Silva, 26, foi localizada em alto mar, a cerca de 16 km da costa, perto da ilha de Búzios, de acordo com o GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo).\nApós o resgate, a vítima foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros até uma balsa em Ilhabela. Depois, foi encaminhada ao Hospital Municipal.\nSegundo a prefeitura, ela está estável e respirando bem. "Após a realização dos exames de controle e avaliação da equipe médica, a paciente apresentou evolução estável do quadro clínico, sendo liberada para o setor de internação, onde permanecerá em observação e recebendo os cuidados assistenciais necessários", afirmou a gestão municipal em nota.