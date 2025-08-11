-Mulher espancada e jogada de carro em Goiás (1.3298611)\nUma jovem de 20 anos foi espancada pelo namorado, de 26, e jogada de dentro de um carro no meio da rua, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, disse Polícia Civil. O suspeito foi preso minutos depois pela Polícia Militar. Ao POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Yasse Yassine, relatou que a mulher arremessada do veículo desacordada (veja vídeo acima).\nEle deu vários socos no rosto dela até ela desmaiar. Ela disse que não se lembra, pois desmaiou, e não sabe quantos socos levou", disse o delegado.\nA mulher ressaltou ao POPULAR de que essa não foi a primeira vez que sobreu violência do mesmo homem.\nEm outra ocasião, ele me desferiu vários socos na cabeça. Registrei denúncia, mas acabei retirando-a por viver constantemente sob ameaças. Ele me obrigava a retirar queixas e medidas protetivas, sempre dizendo que 'tinha coragem de matar' e 'não tinha medo de nada', relatou a jovem.