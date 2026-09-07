-FEMINICIDIO_NEROPOLIS (1.3453313)\nMaria Regina Costa, de 61 anos, foi estuprada e morta após ser seguida por um homem e levada à força para dentro de um terreno baldio, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi abordada pelo suspeito na rua (assista acima).\nO crime aconteceu na noite do último sábado (5), e o corpo da vítima foi encontrado no domingo (6). O suspeito, identificado como Gilberto Pessoa Limeira, foi preso em flagrante e deve responder pelos crimes de estupro e feminicídio.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nDe acordo com o delegado André Fernandes, responsável pela investigação, Maria Regina havia ido a um bar próximo de onde morava. Foi no estabelecimento que ela conheceu Gilberto.\nMulher é encontrada morta com ferimentos na cabeça próximo a curral após sair do trabalho, em Orizona