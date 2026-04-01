-Mulher na janela (1.3393452)\nUma mulher foi flagrada ao lado de fora de uma janela, no décimo andar de um prédio, no bairro Jardim América, em Goiânia (veja acima).\nNo vídeo é possível ver que ela não está usando equipamentos de segurança e está limpando os vidros do apartamento. A janela do local também aparenta não ter tela de proteção.\nSegundo informações da TV Anhanguera, a altura é de cerca de 30 metros.\nVídeo mostra quando mulher é morta em ponto de ônibus em Goiânia; suspeita está presa\nJovem morta pelo namorado em prédio de Goiânia; veja o que se sabe\nDupla se passa por moradores, invade prédio de luxo e furta mais R$ 500 mil em joias, em Goiânia\nMulher limpando lado de fora da janela de prédio (Reprodução/ TV Anhanguera)\nNa filmagem, também é possível notar que a imagem está tremida e que a pessoa que filmou estava bem tensa com a situação.