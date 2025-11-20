A farmacêutica Vivian Bolgenhagen, de 43 anos, foi indiciada pela morte do professor Antônio Carlos de Souza, de 53 anos, em um acidente de trânsito na Avenida 85, no Setor Bueno, em Goiânia, ocorrido em 5 de fevereiro. Ela responde por homicídio culposo na direção de um veículo automotor, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Antônio Carlos estava em uma motocicleta quando foi fechado por Vivian, que estava em um Toyota Hilux, próximo ao cruzamento com a T-55. O caso chamou a atenção na época porque foi a primeira morte de um motociclista após a Prefeitura liberar para motos o corredor preferencial de ônibus existente na avenida.\nO delegado Hellyton Carlos Miranda de Carvalho, da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), afirma no relatório de conclusão do inquérito que, por mais que haja indícios de que o professor estivesse em alta velocidade, não foi possível comprovar isso durante as investigações e, mesmo que fosse verdadeira essa hipótese, o acidente ocorreu pela forma como Vivian fez a conversão à direita para acessar o estacionamento de uma loja na 85. Segundo o delegado, a investigada não dirigia com a devida atenção e cuidado “indispensáveis à segurança no trânsito” e exigidos pela lei.