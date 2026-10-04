-PRISÃO SUSPEITO (1.3463749)\nUma mulher trans identificada como Myrella Martins de Freitas foi morta a facadas na rodoviária de Itarumã, no Sudoeste de Goiás. Conforme apurado pela TV Anhanguera, o companheiro dela foi preso e confessou o crime. A Polícia Civil investiga o caso.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não localizou a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nO POPULAR tentou contato com a rodoviária de Itarumã para pedir um posicionamento sobre o caso, mas as ligações não foram atendidas.\nHomem é preso suspeito de matar companheira e levar corpo em carrinho até lote baldio, em Minaçu\nTécnica de enfermagem morta com tiro havia pedido medida protetiva contra o marido por 'ciúmes excessivos' e perseguição\nTécnica de enfermagem morre após ser baleada dentro de casa em Aparecida de Goiânia; marido é suspeito