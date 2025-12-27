Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro de 37 anos na Vila Montecelli, em Goiânia, na sexta-feira (26). A Polícia Civil relatou que o suspeito do crime foi preso e autuado em flagrante por feminicídio. Segundo a corporação, o casal estava junto há cerca de dois anos. Durante a prisão, ele chegou a contar o que aconteceu na noite do crime.\n"Nós estávamos brigando, eu vi a faca e dei a facada nela. Eu dei três facadas nela", disse o homem.\nDe acordo com a Polícia Militar, depois do crime, ele fugiu em um veículo de propriedade do pai dele. "Após diligências, o suspeito foi localizado em uma residência e confessou o crime", citou a corporação. A PC informou que instaurou inquérito para apurar os fatos e o pai do investigado também foi ouvido. "A investigação está em andamento", emendou.