Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas pelo companheiro em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima, Juliane Souza Martins, foi golpeada após um desentendimento com o namorado. À reportagem do O POPULAR, a PC informou que o casal vivia junto há cerca de 20 dias. O suspeito foi localizado em uma região de mata, confessou o crime e já se encontra preso.
O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito, pois a sua identidade não foi divulgada.
O delegado responsável pelo caso, Haroldo Paldovani, informou que o suspeito foi localizado em uma área de mata na última quarta-feira (4). De acordo com a autoridade, a irmã avisou familiares que moram na Bahia, que ligaram para uma vereadora de Mineiros, que ligou para a polícia.