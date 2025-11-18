Assassinato aconteceu no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste (Wesley Costa)\nUma mulher de 41 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, de 24, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, em Goiânia, na tarde desta terça-feira (18), informou a Polícia Civil. Segundo a PC, o casal, com histórico de possessividade, convivia há 7 meses e há 2 estavam separados.\nDe acordo com a polícia, o homem, que estava de tornozeleira eletrônica por processo de homicídio, foi encontrado e preso pela Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam).\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nNamorado que matou mulher com mais de 30 facadas em pousada é condenado a 55 anos de prisão\nNamorado suspeito de matar mãe de quatro filhos é preso no Paraguai