Uma mulher foi morta a facadas pelo namorado em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo o delegado Felipe Sala, Valdirene dos Santos Ferreira, de 39 anos, foi atacada por Marcos dos Santos Andrade, de 42, dentro de casa, no Setor Zenon Borges, na tarde de domingo (1º).\nDepois do crime, Marcos também se matou com uma facada no peito, contou o delegado. A polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados por vizinhos.\nSala ressaltou que o casal havia reatado o relacionamento há cerca de três dias. O crime teria ocorrido após um desentendimento entre os dois.\nMulher morta a tiros pelo ex-marido em Itumbiara pediu pela vida da filha antes de ser assassinada: 'Eram muito unidas'\nHomem é morto e quatro pessoas ficam feridas em ataque a tiros em Goianésia; vídeo\nMulher que morreu após ter corpo incendiado pelo ex terminou relacionamento um dia antes de ser atacada, diz PC