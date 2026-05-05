Uma mulher identificada como Daniele Aline de Souza foi encontrada morta dentro de casa na última segunda-feira (5) na cidade de Ouvidor, em Goiás. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima, um adolescente de 16 anos.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nSegundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada pela dona de um food truck onde Daniele trabalhava havia cerca de uma semana. A mulher relatou que recebeu mensagens da funcionária dizendo que não iria trabalhar naquele dia, mas estranhou o fato de a comunicação ter sido interrompida de forma repentina.\nMulher é encontrada morta com ferimentos na cabeça próximo a curral após sair do trabalho, em Orizona\nMulher morre após dias internada depois de ser agredida por companheiro, em Corumbaíba