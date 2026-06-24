Uma mulher identificada como Maria de Lourdes Florentino, de 48 anos, foi encontrada morta dentro da casa onde morava, no bairro Vila Santa Terezinha, em Anápolis, na região central de Goiás. O crime aconteceu na terça-feira (23). Após tomar conhecimento do homicídio, equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) intensificaram as buscas pelos envolvidos, localizaram e prenderam os indivíduos.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nSegundo o delegado Carlos Silveira, responsável pela investigação, a vítima teria conhecido os suspeitos na rua. De acordo com relatos da família, Maria de Lourdes era usuária de drogas e estava na companhia de uma adolescente e do namorado dela na residência.\nEles usaram drogas no local e, em determinado momento, houve uma discussão. A menor e o namorado dela atacaram a vítima com uma tesoura e também a agrediram com pedaços de madeira. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu”, explicou o delegado.