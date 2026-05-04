A frentista Jhorlianny José Snchez Gil, de 28 anos, foi morta dentro de casa com uma facada no pescoço, caso que ocorreu em Caiapônia, no oeste goiano. O ex-companheiro da vítima, de 30 anos, foi preso e confessou o crime à Polícia Militar (PM). Além disso, o ataque aconteceu na frente da filha da vítima, uma criança de 8 anos.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para pedir um posicionamento até a última atualização deste texto.\nO caso ocorreu na madrugada do último sábado (2). Segundo a PM, o suspeito tinha uma medida protetiva contra a ex-companheira. O homem ainda tentou fugir em um carro, mas foi alcançado pelos policiais. Durante a abordagem, ele disse que, antes do crime, havia discutido com a vítima. Conforme a corporação, não houve sinal de arrependimento. Além disso, a faca usada na agressão foi apreendida.