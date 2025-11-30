-Vídeo (1.3343696)\nUma mulher, identificada como Rosilene Barbosa do Espírito Santo, de 38 anos, foi morta pelo ex-marido a tiros na porta de uma distribuidora de bebidas em Rio Verde, no sudoeste goiano, no início da tarde deste sábado (29), informou a Polícia Civil (PC). Segundo o delegado Adelson Candeo, após matar a mulher, o homem se matou em seguida.\nImagens de câmeras de segurança do local, compartilhadas pela PC, registraram o momento em que a mulher, vestida com uma camisa do Flamengo, aparece mexendo no celular quando o homem surge e corre em sua direção efetuando os disparos (assista acima).\nEla já estava pensando em separação e ele não estava concordando com isso e estava pressionando ela, já dizendo que ia praticar auto-extermínio, explicou Candeo ao repórter Vinícius Silva, do g1 Goiás.