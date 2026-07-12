Uma mulher identificada como Gine Kelly Valadão de Castro, de 29 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, em Itumbiara, no Sul do estado, segundo a Polícia Civil. O caso aconteceu na noite deste sábado (11) no Conjunto Habitacional Dona Norma Gibaldi.\nÀ repórter Yanca Cristina, o delegado Felipe Salla informou que o suspeito, de 36 anos, foi preso em flagrante e deve responder pelo crime de feminicídio. A defesa de William Constantino Dantas Silva não foi localizada até a última atualização desta reportagem. O POPULAR apurou que ele deve passar por audiência de custódia neste domingo (12), em Itumbiara.\nIrmão de Virginia é condenado por importunação sexual contra jovem durante festa em Jussara\nEmpresária foi morta na frente da filha, de 4 anos, diz polícia\nEmpresário de Pirenópolis é indiciado por agredir mulher em situação de rua