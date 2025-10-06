Um homem de 52 anos foi preso suspeito de matar a esposa, de 53 anos, com um golpe de faca no pescoço, em Quirinópolis, na região sudoeste de Goiás, segundo a Polícia Militar. A PM foi acionada pelos vizinhos do casal.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização dessa matéria. O crime aconteceu na noite deste domingo (5), no bairro Onício Resende.\nHomem é condenado a 67 anos de prisão após queimar mulher trans viva em Mineiros\nEx é preso em bar após espancar e tentar esfaquear jovem em restaurante; vídeo\nEx-marido é preso suspeito de matar mulher e abandonar o corpo em Abadia de Goiás\nJovem é preso suspeito de manter adolescente grávida em cárcere privado em Posselândia\nDe acordo com a PM, ao chegar no local o homem estava sentado na calçada, com as roupas manchadas de sangue. Aos policiais, o suspeito afirmou que cometeu o crime para “acabar com o sofrimento do casal”.