Maria José de Souza, de 37 anos, foi morta a facadas. Suspeito foi preso e confessou o crime. (Reprodução / Polícia Militar)\nUma mulher identificada como Maria José de Souza foi morta a facadas pelo funcionário de uma fazenda, em Morrinhos, na região Sul de Goiás, de acordo com o delegado Fernando Gontijo. O assassinato ocorreu no dia do aniversário dela, quando ela completou 37 anos. O homem, de 37, fugiu com a caminhonete do patrão, mas foi preso em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo a Polícia Militar (PM).\nO POPULAR não localizou a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar. A audiência de custódia está programada para ocorrer às 15h desta sexta-feira (20).\nO crime aconteceu na quinta-feira (19). Conforme a PM, o 4º Batalhão Rodoviário da cidade foi procurado por volta das 8h pelo dono da fazendo que informou que seu veículo foi furtado pelo funcionário.