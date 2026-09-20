-VIDEO_ATROPELA_GOIANIA (1.3458292)\nUma mulher de 67 anos foi prensada contra a parede por um carro dirigido por uma jovem de 21 anos, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em Goiânia. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo avança de repente e atinge a vítima (assista acima).\nO POPULAR tentou contato com a motorista, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO acidente aconteceu neste sábado (19), no Setor Sudoeste. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) com ferimentos graves. A reportagem procurou o Hugo para saber o estado de saúde atualizado dela, mas a unidade disse que não fornece informações sobre atendimentos médicos.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve fraturas no fêmur esquerdo e no direito. Nas imagens, ela aparece caminhando pela calçada de um comércio quando o carro sobe no local. O veículo parece parar para estacionar, mas, de repente, avança e prensa a mulher contra a parede.