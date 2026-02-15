-Mulher presa com encomenda de remédio abortivo (1.3374593)\nUma mulher foi presa quando recebia um remédio abortivo pelos Correios em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a encomenda continha comprimidos de Cytotec, cuja venda é proibida no Brasil. A suspeita foi localizada em uma loja de peças de motocicletas próxima da rodoviária da cidade, onde trabalha (veja vídeo acima).\nComo o nome dela não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na tarde de sexta-feira (15). De acordo com a corporação, a prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Central de Flagrantes de Goiânia e o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Itumbiara.\nMulher acusada de matar a mãe após discussão sobre corte de cabelo em Guapó vira ré