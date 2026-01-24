-Vídeo (1.3365796)\nUma mulher foi presa após fazer manobras perigosas, conhecidas como ‘cavalo de pau’, em frente a uma distribuidora de bedidas na avenida Parque Atheneu, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, a condutora, que não teve a identidade divulgada, apresentava sinais visíveis de embriaguez.\nConforme a PM, durante a ocorrência, um policial militar foi vítima de injúria racial. Um vídeo gravado pela polícia, e obtido pela TV Anhanguera, mostra a mulher pedindo para ir embora, se referindo a um dos militares como "pretinho" e "sargentinho de merda" (assista acima).\nPor não terem tido os nomes divulgados, O POPULAR não pôde localizar os envolvidos para que pudessem se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu nesta sexta-feira (23). De acordo com a PM, durante a fiscalização, foi verificado ainda que o veículo se encontrava com o licenciamento em atraso, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.