-VÍDEO: Suspeita furta cartão (1.3412472)\nUma mulher de 24 anos foi presa suspeita de furtar o cartão bancário de uma colega de trabalho e causar um prejuízo superior a R$ 51 mil. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ela mandava entregar as compras em um endereço ligado a ela, em Águas Lindas de Goiás, entorno do DF, onde estaria mobiliando a casa com móveis e eletrodomésticos adquiridos com o dinheiro da vítima. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (20), durante a Operação “Verlust”, deflagrada pela 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro.\nA mulher foi indiciada por furto qualificado mediante fraude em continuidade delitiva, mas de acordo com a polícia, não foi presa. Como o nome da suspeita não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.