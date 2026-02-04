Uma mulher foi presa suspeita de furtar diversas joias de sua patroa, no local de trabalho, em Niquelândia, no norte goiano. O nome da suspeita não foi divulgado pela Polícia Civil, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa.\nA mulher foi presa em flagrante na última segunda-feira (2). De acordo com a PC, a prisão foi feita com a atuação de policiais à paisana, em uma abordagem discreta, sem levantar suspeitas da suspeita.\nMulher que teve celular furtado na Pecuária de Goiânia perde R$ 20 mil após ser chantageada por fotos íntimas\nViatura da PM invade supermercado após acidente durante perseguição; vídeo\nAdolescente é apreendido suspeito de furtar mais de R$ 1 milhão em joias em loja de shopping, em Rio Verde\nNo momento da abordagem foram recuperadas as joias furtadas avaliadas em aproximadamente R$ 30 mil. Além disso, os policiais apreenderam outros objetos de origem ainda não comprovada, que vão ser objeto de investigação para apurar se pertencem a outras possíveis vítimas.