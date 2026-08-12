Momento em que a suspeita foi presa e levada para a delegacia (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma mulher foi presa nesta terça-feira (11), em Mineiros, no sudoeste goiano, suspeita de furtar cerca de R$ 35 mil da conta bancária da própria sogra. Segundo a Polícia Civil (PC), a investigada se aproveitou do período em que a idosa estava internada para realizar várias transferências sem permissão. Os detalhes foram apurados pela repórter Ana Carolina Morais, da TV Anhanguera.\nA suspeita deve responder pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. Visto que o nome não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da mulher para pedir um posicionamento.\nO crime ocorreu entre os meses de maio e junho. Conforme a investigação, a vítima enfrentava problemas de saúde que a impossibilitavam de usar o celular. Ao receber alta do hospital, a idosa percebeu movimentações financeiras suspeitas e procurou a delegacia para denunciar o caso.