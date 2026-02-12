-VÍDEO: Prisão de mulher suspeita de participar do assassinato do empresário (1.3373700)\nUma mulher, de 31 anos, foi presa suspeita de envolvimento na morte do empresário Vinícius Miglioli Sartorio, baleado dentro do carro quando voltava de um show, em Catalão, no sudeste goiano. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a prisão preventiva ocorreu nesta quarta-feira (11), na cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul (veja o vídeo acima).\nComo o nome da suspeita não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa.\nSegundo a corporação, a investigada pode ter colaborado facilitando a atuação dos executores. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Catalão e nas cidades gaúchas de Charqueadas, Farroupilha e Cachoeirinha.\nSecretário da Prefeitura de Itumbiara que matou filho e se matou era genro do prefeito