-niquelandia_carcere_mulher.mp4 (1.3433378)\nUma mulher foi resgatada após ser agredida e mantida em cárcere privado em uma zona de mata próximo ao município no povoado do Muquém, na zona rural de Niquelândia, na Região Norte de Goiás. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi encontrada após denúncia de familiares de que ela havia sido sequestrada na cidade de Água Fria, onde os militares deslocaram-se por estradas rurais até chegar a um curso d'água que cercava o cativeiro, no Lago Serra da Mesa. O caso aconteceu nesta terça-feira (14).\nComo a identidade do suspeito não foi revelada, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito. A Polícia Civil (PC) informou que, até a finalização desta reportagem, não houve prisão.\nPonte é incendiada e moradores de assentamento rural correm risco de isolamento, em povoado de Niquelândia