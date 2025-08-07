Ana Clara Leite, de 18 anos, era uma mulher sonhadora e alegre, segundo a família (Reprodução / Tik Tok Ana Clara)\nAna Clara Leite Bispo, de 18 anos, encontrada morta dentro de casa, em Trindade, esperava o seu primeiro bebê, segundo o primo dela, Gustavo Borba: “Essa iria ser a maior paixão dela, sem sombra de dúvida”, afirmou ao POPULAR. O corpo dela foi localizado no quarto e estava enrolado em um lençol, com sinais de violência sexual e lesões na cabeça, conforme o marido. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nGustavo contou que Ana tinha o sonho de formar uma família ao lado de um bom marido e ainda ter um “emprego digno”, para conseguir ajudar a mãe e os nove irmãos dela. Ela estava grávida de seis meses, mas ainda não sabia o sexo da criança, segundo o primo.\nAna Clara era uma menina diferente, sabe? Não tinha tempo ruim pra ela não. Tudo pra ela era alegria. Eu nunca via ela triste, acho que só demonstrava quando estava só”, descreveu o familiar, acrescentando que a morte dela lhe trouxe indignação e revolta.