Na primeira foto, Lara está grávida de José, o terceiro filho. Na segunda, o caçula da família aparece no centro. (Reprodução/TV Anhanguera)\nA administradora Lara Oliveira, que mora em Anápolis, no centro goiano, passou por uma experiência inusitada. Ela engravidou do terceiro filho após ter colocado o Dispositivo Intrauterino (DIU), que é um método contraceptivo. Lara pensou que tivesse expelido o objeto, mas, três anos depois, descobriu que o DIU estava no intestino, causando riscos à sua saúde. A história da administradora foi mostrada pela TV Anhanguera nesta quinta-feira (11).\nLara explicou que, após ter o segundo filho, resolveu aderir ao método e inseriu um DIU de cobre.\nCom 11 meses que eu estava com ele [o DIU], eu passei mal, com sintomas de gravidez. Eu assustei, fiz o teste e mostrou que eu estava gestante. De imediato, eles não acharam o DIU e falaram que eu poderia ter expelido. Seguimos com a gravidez e o DIU nunca apareceu", revelou.