-VÍDEO_CABELEREIRO (1.3406970)\nUma cliente de 27 anos foi presa pela Polícia Militar após esfaquear o cabeleireiro Eduardo Ferrari. O caso aconteceu na terça (5), durante expediente do salão de beleza onde a vítima trabalha, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo.\nA agressão foi filmada pela câmera de segurança do estabelecimento. O vídeo mostra a mulher, que a polícia identificou como Laís Gabriela Barbosa da Cunha, discutindo com o cabeleireiro. Quando o profissional vira de costas para atender uma cliente, a agressora tira uma faca da bolsa e o ataca na região das costas, próxima ao pescoço.\nA reportagem não conseguiu apurar quem faz a defesa dela. Em contato com um telefone que seria da cliente, a pessoa que atendeu, sem se identificar, afirmou que ela não iria se manifestar neste momento.