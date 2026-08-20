-Vídeo (1.3446995)\nA primeira experiência da moradora de Aparecida de Goiânia Diully Mércia dos Santos, de 29 anos, em uma trilha ecológica não saiu como o planejado. Ao visitar Pirenópolis no último fim de semana, a jovem gravou um vídeo ao encontrar poços e quedas d’água completamente secos no complexo das Cachoeiras dos Dragões. As imagens, feitas no domingo (16) no poço "Dragão Verdadeiro", mostram apenas pedras sob o sol. O registro teve grande repercussão nas redes sociais e chamou a atenção para os efeitos da estiagem e das mudanças climáticas no Cerrado goiano.\nAcostumada a ver fotos de cachoeiras com grande volume de água do local, nas redes sociais, Diully viajou com duas amigas para conhecer os atrativos naturais da cidade histórica. "Foi a minha primeira vez em Pirenópolis e nunca tinha feito trilha nem visitado uma cachoeira. Fiquei muito surpresa, porque não sabia que, mesmo sendo época de seca, elas secavam totalmente. Ver a grandiosidade do lugar e encontrar tudo vazio foi um choque", relatou a turista.