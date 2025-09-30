-POP_Estaciona_Errado_300925 (1.3318603)\nUma mulher postou em suas redes sociais sua indignação com um carro estacionado “grudado” ao dela no estacionamento de uma academia, em Aparecida de Goiânia. Nas imagens é possível ver o Fiat Pulse colado no Fiat Siena (assista ao vídeo acima).\nVocê chega para pegar o carro para ir embora e olha o jeito que o outro coloca! Vê se tem lógica? Cê é louco, como que um homem ou uma mulher estaciona desse jeito?”, questiona a mulher.\nNas imagens, é possível ver que o carro está estacionado invadindo a vaga em que estava o veículo da mulher, desrespeitando a faixa que demarca o limite das vagas do estacionamento.\nA publicação já soma mais de 45 mil curtidas, 960 mil visualizações e 500 comentários. Em dos comentários, um dos internautas disse: “O Fiat Pulse tendo mil sensores de estacionamento e a pessoa consegue fazer isso”. Já outro afirmou: “A autoescola te ensina a tirar a carteira, dirigir você aprende na rua, no dia a dia, infelizmente”.