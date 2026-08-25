-VÍDEO: Mulher filma quando é espancada e ameaçada pelo companheiro, em Jataí (1.3448671)\nUma mulher de 40 anos filmou o momento em que era agredida e ameaçada com uma faca por um homem de 28 anos, em Jataí, no sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na noite de domingo (23), no bairro Colmeia Park I. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o companheiro da mulher estava armado com uma faca e perseguiu a vítima depois que ela conseguiu escapar. A mulher conseguiu fugir do imóvel e enviar o vídeo à polícia. As imagens foram divulgadas pela TV Anhanguera.\nO nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades, por isso, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa. A Polícia Militar (PM) informou que o homem foi levado à Delegacia de Plantão. A Polícia Civil informou que o inquérito está sob responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e deve ser encaminhado ao Poder Judiciário ainda nesta semana.