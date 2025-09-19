Uma mulher de 29 anos denunciou à Polícia Civil do Paraná que foi vítima de estupro, perseguição e cárcere privado por parte do ex-padrasto durante duas décadas.\nO homem, de 51 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (16), em Araucária, região metropolitana de Curitiba.\nSegundo a polícia, o suspeito começou a praticar a violência sexual quando a vítima tinha apenas sete anos.\nAos 16 anos, ela teria sido forçada a se casar com ele, após engravidar e ele se separar da mãe da vítima.\nTio de Michelle Bolsonaro é preso suspeito de armazenar material de pornografia infantil\nThiago Brennand é condenado a 8 anos de prisão por estupro de estudante de medicina\nHomem procurado pela Interpol suspeito de estuprar criança da mesma família é preso\nDurante 22 anos ela relata ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas, restrições à liberdade, monitoramento por câmeras instaladas na casa em que moravam e controle sobre o celular e deslocamentos.