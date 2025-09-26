-VÍDEO: Agressão a mãe de aluna (1.3317480)\nUma mãe foi presa em flagrante nesta quinta-feira (25) após pular o muro de uma escola estadual em Aparecida de Goiânia e agredir a mãe de uma colega da filha. O marido da agressora que estava presente no momento das agressões também foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante.\nComo o nome dos envolvidos não foram divulgados, a reportagem de O POPULAR não pôde localizar a defesa para posicionamento.\nSegundo a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a confusão começou após um desentendimento entre as filhas das mulheres, ambas adolescentes.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Casal é preso após confusão que começou com briga entre adolescentes, diz polícia\nCâmeras de segurança registraram o momento em que a agressora chega a pé com a filha e, instantes depois, o marido aparece em um carro. Nas imagens exibidas pela TV Anhanguera, é possível ver a mulher insistindo no interfone, tentando forçar a entrada e, em seguida, pulando o muro para invadir o colégio.