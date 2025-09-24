Em entrevista à TV Anhanguera, a jornalista Paula Luna conta que a água da chuva começou a entrar em seu carro (Reprodução / TV Anhanguera)\nDurante o temporal que aconteceu em Goiânia na tarde de terça-feira (23), uma mulher ficou ilhada junto com seu filho e sua mãe na Avenida 87, no Setor Sul. A família foi resgatada por pessoas que estavam no local. Ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou que não foi acionado para atender o caso.\nEm entrevista à TV Anhanguera, a jornalista Paula Luna conta que a água da chuva começou a entrar em seu carro. “Estava chovendo muito, chovendo granizo. Começou a alagar e a água subiu muito rápido. Foi coisa de cinco minutos”, relatou.\nVeja pontos de interdição da Marginal Botafogo e opções de desvio após estragos causados pela chuva\nTemporal de setembro em Goiânia causa estragos e tragédia