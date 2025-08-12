Uma mulher de 49 anos morreu afogada no Lago Corumbá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, informou o Corpo de Bombeiros. De acordo com os militares, segundo relato de familiares, a vítima foi retirada do lago pelo irmão, que realizou os procedimentos de reanimação até a chegada da corporação.\nO caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (11). Conforme os militares, o irmão da mulher, cuja identidade não foi divulgada, informou que observou ela flutuando na água, o que, segundo outro familiar, era uma prática habitual dela.\nSegundo o relato, após perceber que já havia se passado um tempo considerável, o irmão entrou na água e retirou a vítima, iniciando os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) na areia.\nJovem morre afogado durante pescaria em Luziânia, diz Corpo de Bombeiros