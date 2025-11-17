Uma mulher morreu ao ser arremessada de um carro após o veículo capotar na GO-210 no sentido de Catalão a Davinópolis, no sudeste goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, dentro do veículo estava apenas a condutora, Geizi Mariana Camilo Pereira, de 39 anos. Lana Cristina da Silva, prima da vítima, revelou AO POPULAR que a mulher deixou dois filhos, um jovem, de 21 anos, e uma adolescente, de 17.\nO acidente ocorreu neste domingo (16) por volta das 18h. A mulher ficou presa debaixo do veículo. Após a retirada, o corpo e o carro ficaram sob os cuidados do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).\nJovem morre em acidente na GO-403, e amigos lamentam: 'Estou sem acreditar'\nÔnibus despenca de desfiladeiro no Peru, e ao menos 37 morrem\nQuatro das cinco pessoas que morrem em acidente na GO-230 eram da mesma família