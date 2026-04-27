Uma mulher de 29 anos morreu após um acidente envolvendo motos aquáticas no Rio Araguaia, na divisa entre Aragarças, município de Goiás, e Barra do Garças, em Mato Grosso, no domingo (26). A informação foi confirmada ao POPULAR pela Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT). Segundo o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMT), Ruttielly Italino de Albuquerqui estava em uma boia, que era rebocada por um jet ski, quando foi atingida por outra moto aquática que vinha logo atrás.\nO POPULAR procurou a Polícia Civil de Barra do Garças (PCMT) para obter mais informações sobre o caso, mas não teve retorno. A reportagem também entrou em contato com familiares em busca de detalhes sobre o velório e o sepultamento, porém não obteve resposta até a última atualização desta matéria.\nSegundo informações dos bombeiros, após o acidente, a vítima foi levada até a rampa do porto, onde a equipe assumiu o atendimento. Ela apresentava sangramento no nariz e ouvido e estava em parada cardiorrespiratória.