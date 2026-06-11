Jaqueline teve queimaduras de 1º e 2º graus após vazamento de gás em padaria de Catalão (Reprodução/Redes Sociais)\nA mulher que ficou ferida junto com sua bebê de 1 ano e 9 meses em uma explosão provocada por vazamento de gás em uma padaria localizada dentro de um supermercado em Catalão, no sudeste de Goiás, morreu após ficar pouco mais de 30 dias internada. Ao POPULAR, a Polícia Civil informou que a morte foi comunicada pela família da mulher.\nAlém de Jaqueline Alves da Costa, de 29 anos, que teve queimaduras de 1º e 2º graus em grande parte do corpo, e de sua filha, também foram vítimas do acidente o marido dela, de 33 anos, e o pai dela, de 50 anos.\nÀ polícia, a dona do estabelecimento contou que a empresa responsável pelo fornecimento do gás tinha feito manutenção minutos antes (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)