Uma mulher, de 21 anos, morreu na manhã deste domingo (12) após um acidente com o carro onde estavam o marido, de 22, e o filho de cinco meses, na BR-153, em Uruaçu, no norte goiano. O veículo saiu da pista e bateu contra uma árvore, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nA batida ocorreu no KM 189, entre Uruaçu e Campinorte. Conforme informações preliminares repassadas à PRF, o veículo de passeio seguia no sentido norte da rodovia e era ocupado pelos três familiares. Contudo, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Com o impacto, a passageira morreu no local.\nAo g1, uma testemunha, que não quis ser identificada, relatou que ajudou o pai que estava ferido e confuso após o acidente. Segundo ele, o homem afirmou que a companheira ainda estava respondendo após a colisão, mas logo parou de dar sinais de vida.