Uma mulher de 47 anos morreu após uma colisão entre o carro que ela dirigia e uma ambulância na GO-462. O acidente aconteceu na altura do trevo de acesso a Santo Antônio de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. A vítima foi identificada como Ariadna Cristina Teodoro.\nA motorista estava a caminho da cidade de Nova Veneza quando teve a batida. Ela chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Municipal de Santo Antônio de Goiás, mas não resistiu aos ferimentos.\nAriadna era costureira e trabalhava em uma confecção na capital. Segundo informações da TV Anhanguera, ela seguia para Nova Veneza, a cerca de 14 km do local da batida, quando uma ambulância, ao tentar fazer uma ultrapassagem, colidiu com o carro da costureira.\nFamília faz apelo por pistas de marceneiro desaparecido após recompensa de R$ 30 mil: 'Trabalho do resto do ano'