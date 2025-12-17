Ruscaia Rodrigues, de 30 anos, morre após acidente (Reprodução / Instagram Ruscaia Rodrigues)\nRuscaia Rodrigues, de 30 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (17) após a caminhonete capotar na GO-060, em Diorama, na região Oeste de Goiás. Mais duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital por populares, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nO acidente aconteceu no sentido Arenópolis, a cerca de 5 quilômetros antes da Ponte do Rio Caiapó. A Polícia Militar (PM) informou que, conforme vestígios encontrados no local e do relato do condutor da carreta, após ele fazer a conversão para a esquerda, o motorista da Hilux, que vinha logo em seguida, tentou fazer uma conversão para desviar da carreta, ocasião em que perdeu o controle da direção e saiu para a direita da pista, provocando o capotamento.