Uma mulher morreu nesta segunda-feira (13) após comer uma planta tóxica conhecida como falsa couve, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, interior de Minas Gerais. Claviana Nunes da Silva, 37, estava internada em estado grave desde o dia 8, quando ingeriu a planta durante um almoço em família.
Outros dois homens da mesma família continuam hospitalizados. Um deles, de 60 anos, está em coma induzido, dependente de aparelhos para respirar e sem condições de suspensão da sedação. O outro, de 64 anos, foi extubado no sábado (11), com quadro estável.
Um homem de 67 anos também chegou a ser internado, mas recebeu alta em 9 de outubro, um dia após a intoxicação. Uma criança de 2 anos que estava no local, mas não ingeriu a planta, foi levada ao hospital para observação e liberada em seguida.