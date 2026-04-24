Uma mulher morreu em Corumbaíba, no sudeste de Goiás, na quarta-feira (23), após ficar seis dias internada depois de ser agredida pelo companheiro. Andreia Beltrão da Silva, de 45 anos, sofreu socos, chutes e mordidas durante uma discussão que começou dentro de uma caminhonete, no sábado (18), na zona rural de Campinaçu, segundo a Polícia Civil.\nAo jornal O Popular, o delegado Afonso Vitor Leite de Lima, responsável pelo caso, informou que Andreia foi socorrida no Hospital Municipal de Campinaçu, passou por cirurgia e foi transferida para o Hospital Municipal de Corumbaíba devido à gravidade das lesões. Ela não resistiu e morreu.\nApós passar por procedimentos cirúrgicos, ela foi para o município de Corumbaíba, onde o filho dela reside. O filho passou a acompanhá-la, mas, em decorrência das lesões, o quadro evoluiu e ela acabou falecendo”, disse.