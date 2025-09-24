Eva Abadia da Cunha Martins (Reprodução/Polícia Civil)\nUma mulher de 65 anos morreu após receber uma descarga elétrica ao encostar em um fio solto em um lote em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás. A Polícia Civil informou que Eva Abadia da Cunha Martins foi encontrada caída próximo ao fio de energia elétrica que apresentava faíscas.\nO POPULAR entrou em contato com a Equatorial para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorna até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na noite de segunda-feira (22), na Avenida Brasília, no bairro Parque Bandeirante. De acordo com a polícia, o lote era de Eva Abadia mesmo e ela usava o terreno para a criação de aves. Foi solicitada perícia para confirmar se a vítima morreu mesmo em razão do choque elétrico.\nAdolescente que morreu após levar choque durante chuva em Goiânia saía do trabalho na hora do acidente