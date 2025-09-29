Simone Alves de Paula, de 50 anos, morreu após levar choque elétrico dentro de casa (Reprodução/Polícia Militar)\nSimone Alves de Paula, de 50 anos, morreu após sofrer um choque elétrico dentro de casa, no Distrito de São Benedito, em Varjão. Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que a vítima estava manuseando a parte elétrica de uma geladeira quando recebeu a descarga.\nO caso aconteceu neste domingo (28). A PM informou que a mulher foi levada ao hospital por familiares, com a ajuda de vizinhos, mas já chegou à unidade de saúde sem vida. A equipe médica apenas confirmou a morte.\nLaudo aponta que morte de menino por choque elétrico foi causado por fio de telefonia instalado em local proibido\nMulher morre após encostar em fio elétrico solto em lote em Rio Verde\nAdolescente vítima de choque em Goiânia saía do trabalho para colégio