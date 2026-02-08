Uma professora de 27 anos morreu e outras duas pessoas estão internadas após nadarem na piscina de uma academia localizada rua Bartolomeu Correia Bueno, no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, no sábado (7). A suspeita é de intoxicação.\nJuliana Faustino Bassetto e o esposo participavam de uma aula de natação na C4 GYN quando perceberam que a água da piscina apresentava aspecto e gosto estranhos. Pouco depois, sentiram-se mal e avisaram o instrutor responsável.\nO casal seguiu para o Hospital Santa Helena, em Santo André, no ABC paulista. No local, o quadro de Juliana se agravou. Ela teve uma parada cardíaca e morreu. O esposo foi internado em estado grave na mesma unidade médica. A comunicação do óbito à Polícia Civil foi feita por um familiar de Juliana.\nA reportagem tentou contato com os responsável pela academia através do Whatsapp e por um link disponível no site da academia, mas não houve retorno até a publicação do texto.