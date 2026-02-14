Ônibus com 46 pessoas tombou no km 631 da BR-153, em Aliança do Tocantins (Kaliton Mota/TV Anhanguera)\nUm acidente com um ônibus deixou Rayane Dias Silva, de 29 anos, morta e pelo menos 16 pessoas feridas na manhã deste sábado (14), no km 631 da BR-153, em Aliança do Tocantins, na região sul do estado. O ônibus havia partido de Pindaré Mirim, Maranhão, com destino a Aparecida de Goiânia, em Goiás.\nInformações preliminares apuradas pela TV Anhanguera junto ao Centro de Comando e Controle Regional do Tocantins indicam que o veículo saiu da pista e tombou às margens da rodovia. O ônibus pertence à Viação VIP Brasil e transportava 45 passageiros, além do motorista, totalizando 46 pessoas.\nAo menos 16 ocupantes sofreram ferimentos, alguns em estado grave. Rayane recebeu atendimento médico, mas morreu no Hospital de Aliança. O Corpo de Bombeiros Militar informou que o ônibus transportava 44 passageiros e três motoristas, número diferente do inicialmente divulgado.