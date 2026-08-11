Uma mulher identificada como Jenekely Morais Santos, de 42 anos, morreu nesta terça-feira (11) após passar mal durante o treino em uma academia na noite anterior, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Segundo as informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima apresentou uma crise convulsiva seguida de episódios de parada cardiorrespiratória durante a atividade.\nEm nota ao POPULAR, a academia Bluefit lamentou a morte da aluna. Conforme o comunicado, após passar mal, a cliente "foi imediatamente socorrida pela equipe interna e Samu" (leia a nota completa no final da matéria).\nO cunhado de Jenekely, Bruno Borelli, disse ao POPULAR que soube que ela estava internada por meio de amigas da vítima. A informação que a família recebeu é que ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e um aneurisma.